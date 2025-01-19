iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Серии А объявил о подписании экс-игрока сборной Англии

Деле Алли стал игроком Комо.
Сегодня, 20:59
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

Итальянский Комо подписал бывшего полузащитника Тоттенхэма, Эвертона и сборной Англии Деле Алли.

Как сообщила пресс-служба новичка Серии А, Алли присоединился к стану команды Сеска Фабрегаса. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

По неофициальным данным, контракт подписан на 1.5 года. Финансовые детали не сообщаются.

Отметим, что сейчас Комо идет на 17-ом месте, что позволит ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома договорилась о трансфере нового вратаря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Деле Алли

Статьи по теме

Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии Новичок Серии А подпишет экс-игрока сборной Англии
Рома с голом Довбика одержала победу над Дженоа Рома с голом Довбика одержала победу над Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Клуб Серии А арендовал Ибрагимовича Клуб Серии А арендовал Ибрагимовича
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа23:11
Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой
Украина22:50
Клуб УПЛ арендует универсального полузащитника из Южной Америки
Европа22:10
"Я немного растерян": Анчелотти потроллил критиков Реала
Бокс22:02
"Все может случиться": Промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой с Паркером
Европа21:41
Мбаппе: Получить аплодисменты на Бернабеу - всегда было мечтой
Европа и мир21:25
Студенческая сборная Украины по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2025
Европа20:59
Новичок Серии А объявил о подписании экс-игрока сборной Англии
Европа20:35
Манчестер Сити сокрушил в гостях аутсайдера АПЛ
Европа20:21
Реал пропустил свой самый быстрый гол за последние 13 лет
Европа20:03
УПЛ вошла в топ-40 лучших лиг мира по версии IFFHS, победитель - неожиданный
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK