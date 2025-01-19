Новичок Серии А объявил о подписании экс-игрока сборной Англии

Итальянский Комо подписал бывшего полузащитника Тоттенхэма, Эвертона и сборной Англии Деле Алли.

Как сообщила пресс-служба новичка Серии А, Алли присоединился к стану команды Сеска Фабрегаса. Трансфер оформлен на правах свободного агента.

По неофициальным данным, контракт подписан на 1.5 года. Финансовые детали не сообщаются.

Отметим, что сейчас Комо идет на 17-ом месте, что позволит ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома договорилась о трансфере нового вратаря.

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