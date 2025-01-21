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Жена Гвардиолы впервые с момента разрыва нарушила молчание

Испанский журналист поймал Кристину Серру на улицах Барселоны.
Сегодня, 16:57
Хосеп Гвардиола и Кристина Серра / Getty Images
Хосеп Гвардиола и Кристина Серра / Getty Images

52-летняя бывшая любимая наставника английского Манчестер Сити в хорошем настроении вышла на шопинг в родном городе. Местный репортер подошел к ней, чтобы расспросить, как Кристина Серра чувствует себя после разрыва, сообщает The Sun.

"Идеально, спасибо", – коротко ответила она. Впоследствии супруга Пепа Гвардиолы добавила, что все хорошо, когда журналист спросил о настроении женщины.

Репортер попытался расспросить Серру о причинах разрыва с тренером, в частности, хотел выяснить, послужило ли причиной развода подписание Гвардиолой нового 2-летнего контракта с "горожанами". Женщина проигнорировала вопросы журналиста. Вместо этого на входе в один из магазинов одежды сказала "Спасибо" и завершила короткий разговор.

Серра и Гвардиола были вместе с 1994 года. Пара воспитала троих детей. С 2019-го супруги жили отдельно, но жена часто приезжала к тренеру на Туманный Альбион.

К слову, ранее Манчестер Сити закрыл переход Рейса из чемпионата Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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