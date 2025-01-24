Барселона продлила контракт со своим защитником

Каталонская Барселона продлила контракт с одним из своих таантов.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», Жерар Мартин подписал новую договоренность с клубом. Соглашение будет действительным до 2028 года.

Финансовые детали контракта между Барсой и Мартином пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Жерар провел 18 матчей, преимущественно выходя на замены.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт и с одной из своих звезд .

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