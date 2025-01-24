Английский клуб нацелился на игрока сборной Украины

Английский Плимут заинтересован в приобретении центрального защитника ЛАСКа и сборной Украины Максима Таловерова.

Как утверждает Sky Sports, представитель Чемпионшипа ведет переговоры с австрийским клубом по поводу подписания 24-летнего украинца на постоянной основе.

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Английский клуб переключился на Таловерова после срыва трансфера защитника роттердамской Спарты Майка Эрдхейзена.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский центрбек провел за ЛАСК во всех турнирах 20 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Плимут на данный момент занимает последнее 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 21 очко в 24 сыгранных поединках. От спасительной 21-й позиции команду отделяет шесть баллов.

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