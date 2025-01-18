Руни после провала в Плимуте получил новое предложение: его не видят тренером

Очередная неудача на тренерском поприще, вероятнее всего, заставит Уэйна Руни взять паузу. Безработный специалист ведет переговоры с BBC о роли телеэксперта, сообщает The Sun.

39-летний англичанин готов присоединиться к команде культовой программы Match of the Day. Летом передачу ждет реорганизация из-за ухода многолетнего ведущего Гари Линекера. Руни надеется попасть в ротацию гостей обновленного шоу.

Уазза сможет заработать до 200 тысяч фунтов в год, если подпишет контракт с вещателем. Окончательная зарплата Руни будет зависеть от количества появлений в программе. В настоящее время стороны находятся на начальной стадии переговоров. Минувшим летом англичанин был телеэкспертом во время Евро-2024.

Напомним, ранее Плимут отказался от документалки после увольнения Руни.

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