Плимут после увольнения Руни отказался и от документалки о клубе

Считается, что это была идея Уэйна.

Английский Плимут отказался от создания документального фильма о клубе, сообщает The Guardian.

Ранее планировалось снять фильм о выживании клуба в Чемпионшипе под руководством Уэйна Руни. Отснятый материал продали бы Netflix или Amazon.

Однако после увольнения английского наставника от этих планов отказались. Считается, что это была идея именно Руни.

Кроме того, руководство клуба было недовольно съемками, считая, что это отвлекает игроков от тренировочного процесса.

Напомним, что при Руни Плимут выиграл лишь один из 14-ти матчей и опустился на последнее место в лиге.

Ранее также сообщалось, что Челси остался без ключевого защитника.

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