Лапорта выдвинул жесткий ультиматум игрокам с истекающими контрактами

Президент Барселоны решил использовать жесткие методы против игроков, чьи контракты истекают, пишет Diario Sport.

Издание утверждает, что первопричиной таких мер стала ситуация с Френки де Йонгом, чей контракт истекает в 2026 году. Клуб пытался продлить соглашение, но на текущий момент переговоры зашли в тупик.

В связи с этим Лапорта заявил игрокам, что уже будущим летом футболисты с истекающими в том же сезоне контрактами, не будут допущены даже до тренировок.

Отметим, что в 2026 году также заканчиваются контракты Пабло Торре, Иньяки Пеньи и Эрика Гарсии. Однако в клубе считают, что с ними не будет таких же проблем, как с де Йонгом.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт с еще одним игроком.

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