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Ливерпуль обновил клубный рекорд посещаемости

Уверено лидерство подопечных Арне Слота в английской Премьер-лиге способствует популярности команды.
Сегодня, 00:55
Энфилд / Getty Images
Энфилд / Getty Images

На домашний матч против Ипсвича в 23-м туре пришло 60 420 зрителей. Мерсисайдцы обновили рекорд посещаемости Энфилда в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт клуба.

Ливерпуль превзошел достижение, установленное еще в эпоху трибун без индивидуальных мест. Следующей целью "красных" станет абсолютный рекорд посещаемости. В сезоне 1951/52 поединок Кубка Англии против Вулверхэмптона посетили 61 905 болельщиков.

Рекорд Ливерпуля не входит даже в топ-15 достижений английских клубов. Лидером рейтинга остается лондонский Тоттен[эм, на матч которого в Лиге чемпионов 2016/17 на Уэмбли пришли 85 512 зрителей.

Напомним, вратарь Манчестер Сити Эдерсон стал сорекордсменом Англии по ассистам среди голкиперов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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