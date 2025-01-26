Ван Дейк прокомментировал свое будущее после юбилейного матча за Ливерпуль

Вирджил намекнул на то, что хочет остаться в стане мерсисайдцев.

Лидер и капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мыслями относительно своего будущего после юбилейного 300-го матча за клуб.

По словам ван Дейка, он надеется. что в футболке «красных» его еще ждет много приятных мгновений.

"Очень горжусь. Моя семья и дети были на матче сегодня, так что это особенный день. Возможно, вечером я с женой выпью по бокалу красного вина, чтобы отпраздновать. Но на этом все. Все внимание сосредоточено на следующей игре.

Однажды наступит день, когда я обдумаю все, что произошло со мной в Ливерпуле. Надеюсь, меня ждет еще много хорошего".

Однако, также голландец намекнул, что сага с его контрактом еще далека от завершения.

"Я понятия не имею сколько еще сыграю за клуб. Сколько матчей осталось в этом сезоне? Надеюсь, что они гарантированы, а дальше я не знаю, что принесет будущее", - сказал ван Дейк.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль обновил клубный рекорд посещаемости .

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