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Футбол

Лидер Тоттенхэма высказался об ужасном отрезке команды в АПЛ

Сон Хен-Мин уверен, что любой клуб может обыграть сейчас "шпор".
Сегодня, 20:59

В рамках 23-го тура АПЛ Тоттенхэм неожиданно уступил Лестеру.

После игры Сон Хен-Мин в расстроенном тоне высказался о форме своей команды в текущем сезоне.

«Я не могу стоять здесь и говорить о других играх. Травмы и некоторые ситуации не воспринимались людьми так, как я хотел. Я сыграл больше игр, чем ожидал, но это наша работа. Психологически мы просто должны восстановить силы, подготовиться и идти снова. Я знаю, что это может быть трудно. Когда вы побеждаете, вы можете чувствовать себя лучше, но после сегодняшнего дня это тяжелее. Сейчас это очень тяжело.

Это больно. В этом сезоне это случалось уже несколько раз. Такое ощущение, что забивать в играх так трудно, но пропускать голы слишком легко. Я еще не видел видео голов, но это определенно недостаток концентрации и немного неаккуратности. Нам нужно будет сесть и поговорить о том, что пошло не так».

Также форвард высказался о потенциальном вылете «шпор».

«Может ли «Тоттенхэм» опуститься в зону вылета? Это точно недостаточно хорошо. Мы понесли слишком много потерь, но осталось еще много игр, и мы вернем много игроков. Мы ни о чем не говорим, мы просто играем каждую игру и стараемся взять три очка.

Что я могу сказать? Это очень больно. Особенно, когда ты выигрываешь после первого тайма, а потом пропускаешь два гола за короткий промежуток времени. Это подвело нас, и это очень расстраивает.

Нас может наказать любая команда турнирной таблицы АПЛ.

Это было недостаточно хорошо, и иногда мы принимали неправильное решение в последний момент. Очень обидно не взять три очка и пропустить такие голы», - заявил Сон.

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