iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер с легким разгромом продолжил преследование Наполи

Команда Симоне Индзаги уверенно разобралась с Лечче на выезде.
Сегодня, 21:21
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

"Нерадзурри" задали тон встречи быстрым голом – Тюрам после перехвата на чужой половине накрутил защитников и выложил мяч под удар Фраттези. Удвоил преимущество миланцев перед перерывом Мартинес. Аргентинец классно пробил в девятку со входа в штрафную.

Еще дважды Интер забил к середине второй половины. Сначала Думфрис выиграл силовую борьбу у чужих ворот и точно пробил в дальний угол. А затем Тареми установил окончательный результат, реализовав одиннадцатиметровый.

Благодаря победе Интер снова приблизился к Наполи наверху турнирной таблицы Серии A. "Партенопейцы" имеют 53 очка в активе, а "нерадзурри" – на три меньше. Правда, у подопечных Индзаги есть матч в запасе.

Статистика матча Лечче – Интер 22-го тура чемпионата Италии

Лечче – Интер – 0:4

Голы: Фраттези, 6, Мартинес, 39, Думфрис, 57, Тареми, 61 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.88 – 2.13
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 7 - 0
Фолы: 13 - 12

Лечче: Фальконе – Гильбер, Баскиротто, Жан, Доргу – Гельгасон, Кулибали (Рамадани, 46), Пьерре (Каба, 72) – Пьеротти, Крстович (Бурнете, 86), Моренте (Карлссон, 84)

Интер: Зоммер – Дармиан, где Врей (Биссек, 46), Бастони – Думфрис (Бьюкенен, 62), Фраттези (Асллани, 75), Зелински, Мхитарян (Барелла, 59), Аугусто – Мартинес (Тареми, 59), Тюрам

Предупреждения: де Врей, Тареми

 

К слову, ранее Довбик принес Роме победу над Удинезе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лечче Интер Милан

Статьи по теме

Интер одержал домашнюю победу над Эмполи Интер одержал домашнюю победу над Эмполи
Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата Интер в гостях минимально обыграл аутсайдера чемпионата
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Милан - обладатель Суперкубка Италии Милан - обладатель Суперкубка Италии
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Жироны, Милана, Интера и Ромы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа21:36
Симоне Индзаги превзошел тренерский рекорд Аллегри
Европа21:21
Интер с легким разгромом продолжил преследование Наполи
Европа20:59
Лидер Тоттенхэма высказался об ужасном отрезке команды в АПЛ
Лига Чемпионов20:56
Реал неумышленно испортил коллекционный мерч сенсационного дебютанта Лиги чемпионов
Европа20:41
Ювентус усилится игроком Челси, которым интересовалась Боруссия Дортмунд
Биатлон20:16
"Я просто ничего не мог поделать": Пидручный объяснил, почему не финишировал в гонке преследования
Европа19:59
Игрока, принадлежащего Челси, ограбили, похитив драгоценности на сумму почти 500 тысяч фунтов
Европа19:39
Довбик: Я хочу забивать много, но команда - самое главное
Украина19:24
Суперлига: Черкасские Мавпы дожали Ровно, Кривбасс одолел Старый Луцк
Формула 119:12
Культовый конструктор раскрыл мотивы покинуть Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK