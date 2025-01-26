Интер с легким разгромом продолжил преследование Наполи

"Нерадзурри" задали тон встречи быстрым голом – Тюрам после перехвата на чужой половине накрутил защитников и выложил мяч под удар Фраттези. Удвоил преимущество миланцев перед перерывом Мартинес. Аргентинец классно пробил в девятку со входа в штрафную.

Еще дважды Интер забил к середине второй половины. Сначала Думфрис выиграл силовую борьбу у чужих ворот и точно пробил в дальний угол. А затем Тареми установил окончательный результат, реализовав одиннадцатиметровый.

Благодаря победе Интер снова приблизился к Наполи наверху турнирной таблицы Серии A. "Партенопейцы" имеют 53 очка в активе, а "нерадзурри" – на три меньше. Правда, у подопечных Индзаги есть матч в запасе.

Статистика матча Лечче – Интер 22-го тура чемпионата Италии

Лечче – Интер – 0:4

Голы: Фраттези, 6, Мартинес, 39, Думфрис, 57, Тареми, 61 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.88 – 2.13

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 7 - 0

Фолы: 13 - 12

Лечче: Фальконе – Гильбер, Баскиротто, Жан, Доргу – Гельгасон, Кулибали (Рамадани, 46), Пьерре (Каба, 72) – Пьеротти, Крстович (Бурнете, 86), Моренте (Карлссон, 84)

Интер: Зоммер – Дармиан, где Врей (Биссек, 46), Бастони – Думфрис (Бьюкенен, 62), Фраттези (Асллани, 75), Зелински, Мхитарян (Барелла, 59), Аугусто – Мартинес (Тареми, 59), Тюрам

Предупреждения: де Врей, Тареми

К слову, ранее Довбик принес Роме победу над Удинезе.

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