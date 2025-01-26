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Рома благодаря очередному голу Довбика победила Удинезе

Украинец принес «волкам» триумф благодаря мячу с пенальти.
Сегодня, 17:59
Getty Images
Getty Images

В рамках 22-го тура Серии А Рома поехала в гости к Удинезе.

В первом тайме, ни римляне, ни фриульцы не создавали достаточно голевых моментов, однако хозяева все же забили благодаря Лоренцо Луцци.

Во втором тайме зрители снова не увидели атакующей игры, однако, фортуна улыбнулась «волкам» и они дважды получили право на пробитие пенальти.

Сперва 11-метровый реализовал Лоренцо Пеллегрини, а чуть позже то же самое сделал и Артем Довбык, который принес победу своей команде.

Удинезе - Рома 1:2

Голы: Лукка, 38 - Пеллегрини, 50, Довбык, 62

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

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