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Бавария объявила о подписании перспективного вратаря

Йонас Урбиг пошел на повышение.
Сегодня, 21:37

Мюнхенская Бавария усилила глубину позиции вратаря.

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, в команду перебрался Йонас Урбиг из Кельна. Сумма трансфера составила 7 млн евро.

Детали личного контракта с 21-летним немцем пока неизвестны.

В текущем сезоне Йонас провел 11 матчей за «козлов», в 2 которых сыграл на ноль.

Напомним, ранее сообщалось, что вратарь Байера установил вторую самую длинную серию без поражений в чемпионате Германии.

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