Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико

Украинский вратарь Глеб Удовиченко подписал первый профессиональный контракт с мадридским Атлетико.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Срок соглашения 16-летнего украинца с "матрасниками" не уточняется, но, по неофициальной информации, трудовой договор рассчитан на два года.

"Я очень рад возможности подписать свой первый профессиональный контракт. Я хочу продолжать расти и учиться в этом замечательном клубе", - сказал голкипер.

Удовиченко является воспитанником полтавской Ворсклы, а в системе мадридского Атлетико пребывает с 2023 года. В нынешнем сезоне украинский вратарь выступал на юношеском уровне.

Ранее сообщалось, что Жирона переведет в основной состав украинского таланта.

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