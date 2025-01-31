iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико

"Матрасники" заключили трудовой договор с 16-летним Глебом Удовиченко.
Сегодня, 16:14
Глеб Удовиченко / atleticodemadrid.com
Глеб Удовиченко / atleticodemadrid.com

Украинский вратарь Глеб Удовиченко подписал первый профессиональный контракт с мадридским Атлетико.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Срок соглашения 16-летнего украинца с "матрасниками" не уточняется, но, по неофициальной информации, трудовой договор рассчитан на два года.

"Я очень рад возможности подписать свой первый профессиональный контракт. Я хочу продолжать расти и учиться в этом замечательном клубе", - сказал голкипер.

Удовиченко является воспитанником полтавской Ворсклы, а в системе мадридского Атлетико пребывает с 2023 года. В нынешнем сезоне украинский вратарь выступал на юношеском уровне.

Ранее сообщалось, что Жирона переведет в основной состав украинского таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

Статьи по теме

Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной Гол Альвареса принес Атлетико важную победу над Осасуной
Атлетико одержал скромную победу над третьелиговым соперником в Кубке Испании Атлетико одержал скромную победу над третьелиговым соперником в Кубке Испании
Дубль Гризманна помог Атлетико одержать победу над Слованом Дубль Гризманна помог Атлетико одержать победу над Слованом
Атлетико на последних минутах вырвал победу у Севильи Атлетико на последних минутах вырвал победу у Севильи
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

17:15
Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы
Европа16:44
Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко
Европа16:14
Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико
Теннис15:35
Ястремская вышла в полуфинал турнира в австрийском Линце
Украина15:25
Сборная Украины U-21 запланировала два спарринга в рамках подготовки к Евро-2025
Европа14:59
Еще один талант Барселоны продлит контракт с клубом
Европа14:38
Жирона арендует бывшего таланта Барселоны
Лига Европы14:26
Довбик поедет в Португалию: определились пары стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы14:00
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
Европа13:59
Сын легенды Милана сменит клубную прописку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK