Бавария дважды пропустила в конце, однако все равно переиграла аутсайдера Бундеслиги

Мюнхенцы расслабились, но полноценно за это не поплатились.

В рамках 20-го тура чемпионата Германии Бавария приняла на своем стадионе Хольштайн Киль.

Уже в первой половине встречи команда Венсана Компани обеспечила себе достаточно комфортное преимущество. На 19-ой минуте Джамал Мусиала открыл счет, а в компенсированное время Гарри Кейн удвоил преимущество.

На старте второй 45-минутки мюнхенцы довели до разгромного счет. Забивали уже упомянутый Гарри Кейн и Серж Гнабри.

Лишь на 62-ой минуте усилиями Финна Пората Хольштайн сократил отставание.

В компенсированные минуты Стивен Скшибски вообще оформил дубль, почти уничтожив разрыв между командами, однако, времени на то, чтобы вырвать ничью уже не было.

Бавария - Хольштайн 4:3

Голы: Мусиала, Кейн, 45+3,46, Гнабри, 53 - Порат, 62, Скшибски, 90+1,90+3

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