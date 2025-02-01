Бавария дважды пропустила в конце, однако все равно переиграла аутсайдера Бундеслиги
В рамках 20-го тура чемпионата Германии Бавария приняла на своем стадионе Хольштайн Киль.
Уже в первой половине встречи команда Венсана Компани обеспечила себе достаточно комфортное преимущество. На 19-ой минуте Джамал Мусиала открыл счет, а в компенсированное время Гарри Кейн удвоил преимущество.
На старте второй 45-минутки мюнхенцы довели до разгромного счет. Забивали уже упомянутый Гарри Кейн и Серж Гнабри.
Лишь на 62-ой минуте усилиями Финна Пората Хольштайн сократил отставание.
В компенсированные минуты Стивен Скшибски вообще оформил дубль, почти уничтожив разрыв между командами, однако, времени на то, чтобы вырвать ничью уже не было.
Бавария - Хольштайн 4:3
Голы: Мусиала, Кейн, 45+3,46, Гнабри, 53 - Порат, 62, Скшибски, 90+1,90+3
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