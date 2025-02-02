Рэшфорд останется в АПЛ, отправившись в аренду

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд останется в английской Премьер-лиге, продолжив карьеры в Астон Вилле.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бирмингемский клуб согласовал с манкунианцами условия перехода 27-летнего футболиста.

"Вилланы" арендуют англичанина до конца сезона и будут покрывать более 70% его заработной платы.

Читай также: Ан-Наср закрыл переход форварда из АПЛ

Также в договоре будет предусмотрен пункт о выкупе игрока за 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47,9 миллиона евро) с потенциальным подписанием с ним контракт на три с половиной года.

Сегодня нападающий должен пройти медицинский осмотр в своем новом клубе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рэшфорд провел за Манчестер Юнайтед 24 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла неожиданно подписала защитника из трясины Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!