Рэшфорд останется в АПЛ, отправившись в аренду
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд останется в английской Премьер-лиге, продолжив карьеры в Астон Вилле.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бирмингемский клуб согласовал с манкунианцами условия перехода 27-летнего футболиста.
"Вилланы" арендуют англичанина до конца сезона и будут покрывать более 70% его заработной платы.
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Также в договоре будет предусмотрен пункт о выкупе игрока за 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47,9 миллиона евро) с потенциальным подписанием с ним контракт на три с половиной года.
Сегодня нападающий должен пройти медицинский осмотр в своем новом клубе.
Отметим, что в нынешнем сезоне Рэшфорд провел за Манчестер Юнайтед 24 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла неожиданно подписала защитника из трясины Испании.
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