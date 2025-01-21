Астон Вилла неожиданно подписала защитника из трясины Испании
Унаи Эмери нашел усиление для бирмингемцев на родине.
Защитник Андрес Гарсия сменил Леванте на ряды "вилланов". Астон Вилла оформила второй трансфер зимы, сообщает официальный сайт клуба.
21-летний испанец перебрался на Туманный Альбион ориентировочно за 7 млн евро. Фулбек проводит третий сезон на взрослом уровне. Ранее Вилла приобрела Дониелла Малена из Боруссии Д за 25 млн евро.
Гарсия в нынешнем сезоне провел 22 матча в Сегунде, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Еще один поединок он провел в Кубке Испании.
К слову, накануне Манчестер Сити закрыл трансфер Хусанова из чемпионата Франции.
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