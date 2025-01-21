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Астон Вилла неожиданно подписала защитника из трясины Испании

Унаи Эмери нашел усиление для бирмингемцев на родине.
Сегодня, 12:29
Андрес Гарсия / Getty Images
Андрес Гарсия / Getty Images

Защитник Андрес Гарсия сменил Леванте на ряды "вилланов". Астон Вилла оформила второй трансфер зимы, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний испанец перебрался на Туманный Альбион ориентировочно за 7 млн евро. Фулбек проводит третий сезон на взрослом уровне. Ранее Вилла приобрела Дониелла Малена из Боруссии Д за 25 млн евро.

Гарсия в нынешнем сезоне провел 22 матча в Сегунде, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Еще один поединок он провел в Кубке Испании.

К слову, накануне Манчестер Сити закрыл трансфер Хусанова из чемпионата Франции.

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