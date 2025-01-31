Ан-Наср закрыл переход форварда из АПЛ

Криштиану Роналду получил помощь в лице одного из открытий сезона чемпионата Англии.

Джон Дуран перебрался на Ближний Восток. Аравийский Ан-Наср оформил трансфер нападающего, сообщает официальный X клуба.

Бирмингемская Астон Вилла получила за колумбийца ориентировочно 77 млн евро. Стороны также предусмотрели бонусы. Два года назад "вилланы" заплатили американскому Чикаго Файру за Дурана 29,5 млн.

Латиноамериканец в сезоне 2024/25 навязал конкуренцию за место в основе Олли Уоткинсу. В общей сложности в нынешней кампании Дуран провел 29 матчей, в которых забил 12 мячей. Статистика в АПЛ – 20 поединков, 7 голов.

Кстати, ранее Неймар определился с номером в Сантосе.

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