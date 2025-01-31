Неймар забрал культовый номер в Сантосе

Бразильский Сантос подтвердил возвращение Неймара. 32-летний нападающий выбрал игровой номер в составе "рыб", сообщает официальный X клуба.

Новичок будет выступать под "десяткой". Именно под этим номером цвет Сантоса защищал легендарный Пеле. В недавнем прошлом футболку одевали Диего, Зе Роберто, Гансо, Габигол и другие. Сам Неймар в первый период в команде играл под 11-м номером.

Бразилец подписал с Сантосом полугодовой контракт. Перед этим Неймар расторг договор с аравийским Аль-Хилялем. На лето он запланировал возвращение в Европу.

К слову, киевское Динамо отпустило Жерсона в чемпионат Португалии.

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