Неймар забрал культовый номер в Сантосе
Бразильский Сантос подтвердил возвращение Неймара. 32-летний нападающий выбрал игровой номер в составе "рыб", сообщает официальный X клуба.
Новичок будет выступать под "десяткой". Именно под этим номером цвет Сантоса защищал легендарный Пеле. В недавнем прошлом футболку одевали Диего, Зе Роберто, Гансо, Габигол и другие. Сам Неймар в первый период в команде играл под 11-м номером.
Eu vou, mas eu volto. #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/2uTxDgYk1M— Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025
Бразилец подписал с Сантосом полугодовой контракт. Перед этим Неймар расторг договор с аравийским Аль-Хилялем. На лето он запланировал возвращение в Европу.
К слову, киевское Динамо отпустило Жерсона в чемпионат Португалии.
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