Арсенал безжалостно разгромил проблемный Сити на Эмирейтс
В воскресенье, 2 февраля, в центральном маче 24-го турра АПЛ сошлись Арсенал и Манчесер Сити.
Уже на второй минуты Аканджи ошибся при передаче, подарив мяч Хавертцу, который откатил Эдегору, открывшему счет. Сазу же Марртинелли отправил в сетку и второй, но офсайд спас Сити.
В течение первого тайма у "горожан" было немало моментов отыграться, но все попытки завершались неудачей. Сравнять счет удалось лишь на 55-й минуте - Холанд замкнул подачу Савиньо.
Однако сразу Парти снова воспользовался ошибкой защитников Сити и вывел Арсенал вперед. Затем гол на свой счет записал молодой Льюис-Скелли и даже Кай Хавертц, который в течение матча упустил несколько отличных шансов.
Точку в матче уже в компенсированное время поставил Итан Нванери, доведя счет до разгромных 5:1.
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити 24-го тура чемпионата Англии
Арсенал - Манчестер Сити 5:1
Голы: Эдегор, 2, Парти, 56, Льюис-Скелли, 62, Хавертц, 76, Нванери, 90+3 - Холанд, 55
Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 0.81
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 5 - 2
Фолы: 6 - 7
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