Арсенал безжалостно разгромил проблемный Сити на Эмирейтс

В воскресенье, 2 февраля, в центральном маче 24-го турра АПЛ сошлись Арсенал и Манчесер Сити.

Уже на второй минуты Аканджи ошибся при передаче, подарив мяч Хавертцу, который откатил Эдегору, открывшему счет. Сазу же Марртинелли отправил в сетку и второй, но офсайд спас Сити.

В течение первого тайма у "горожан" было немало моментов отыграться, но все попытки завершались неудачей. Сравнять счет удалось лишь на 55-й минуте - Холанд замкнул подачу Савиньо.

Однако сразу Парти снова воспользовался ошибкой защитников Сити и вывел Арсенал вперед. Затем гол на свой счет записал молодой Льюис-Скелли и даже Кай Хавертц, который в течение матча упустил несколько отличных шансов.

Точку в матче уже в компенсированное время поставил Итан Нванери, доведя счет до разгромных 5:1.

Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити 24-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Манчестер Сити 5:1

Голы: Эдегор, 2, Парти, 56, Льюис-Скелли, 62, Хавертц, 76, Нванери, 90+3 - Холанд, 55

Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 0.81

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 5 - 2

Фолы: 6 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!