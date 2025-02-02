Талант Баварии определился со своим будущим

Мюнхенская Бавария в ближайшие дни рискует остаться без одного из главных талантов.

Как сообщает Фабрицио Романо, Матис Тель решил не ждать своего шанса в стане «красных» и немедленно покинуть клуб. Француз хочет присоединиться к МЮ.

Сейчас продолжаются переговоры по структуре трансфера. Бавария хочет или полноценный трансфер, или аренду с правом выкупа, а манкунианцы настаивают на простой аренде.

У Матиса остается также и альтернативная опция ухода из стана мюнхенцев, ведь игрока до сих пор хочет видеть у себя Арсенал.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейн побил рекорд Бундеслиги.

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