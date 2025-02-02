Сейчас в стране ведет боевые действия группировка, вероятно, спонсируемая партнером этих клубов.

Правительство ДР Конго отправило открытие письма Арсеналу, ПСЖ и Баварии, раскритиковав их спонсора Руанду.

Напомним, что с начала года в Конго ведет боевые действие постанческая группировка М23, захватившая недавно город Гому и угрожающая дойти до Киншасы.

Власти Конго заявили, что М23 спонсируется из Руанды, и цель соседний страны в полной или частиной аннексии территорий Конго. Арсенал, Бавария и ПСЖ имеют спонсорские соглашения с Руандой.

"Тысячи людей в настоящий момент находятся в западне в Гоме, имея ограниченный доступ к еде, воде и безопасным условиям. Погибло бесчисленное множество людей, повсюду изнасилования, убийства, кражи. Ваш спонсор несет прямую ответственность за эти страдания.

Я пишу, чтобы поставить под сомнение моральные принципы вашего клуба, ваших болельщиков и ваших игроков из-за того, что вы продолжаете сотрудничество с Visit Rwanda. Пока Арсенал играл свой заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов, еще 500 000 человек стали вынужденными переселенцами в восточной части ДР Конго", - говорится в открытом письме клубам.

Также правительство Конго призвало клубы разорвать сделку с Руандой, если хотя бы не из моральных соображений, ради жертв боевых действий.

Накануне, напомним, Арсенал разгромил Манчестер Сити на своем поле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!