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Хавбек Барселоны может заменить проданного в Сити Гонсалеса

Порту готовит предложение по хавбеку.
Сегодня, 18:57
Пабло Торре / Getty Images
Пабло Торре / Getty Images

Порту ищет срочную замену Нико Гонсалесу, пишет Diario Sport.

Напомним, Манчестер Сити активировал клаусулу хавбека и заплатит Порту 60 млн евро.

На замену Гонсалесу португальский гранд раздумывает купить у Барселоны Пабло Торре. Однако игрока хотел бы сохранить в составе Флик.

При этом тренер понимает, что не сможет предоставить игроку стабильную игровую практику, а потому если Порту сделает предложение, убедить Торре остаться будет нечем.

В текущем сезоне у 21-летнего хавбека на счету восемь матчей и три гола.

Ранее также сообщалось, что Милан согласовал аренду Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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