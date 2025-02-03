Хавбек Барселоны может заменить проданного в Сити Гонсалеса
Порту готовит предложение по хавбеку.
Порту ищет срочную замену Нико Гонсалесу, пишет Diario Sport.
Напомним, Манчестер Сити активировал клаусулу хавбека и заплатит Порту 60 млн евро.
На замену Гонсалесу португальский гранд раздумывает купить у Барселоны Пабло Торре. Однако игрока хотел бы сохранить в составе Флик.
При этом тренер понимает, что не сможет предоставить игроку стабильную игровую практику, а потому если Порту сделает предложение, убедить Торре остаться будет нечем.
В текущем сезоне у 21-летнего хавбека на счету восемь матчей и три гола.
Ранее также сообщалось, что Милан согласовал аренду Жоау Феликса.
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