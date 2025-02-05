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Новичок Милана высказался о причинах выбора игрового номера, вспомнив Шевченко

Сантьяго Хименес будет выступать в составе "россонери" под "семеркой".
Сегодня, 17:52
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Нападающий Сантьяго Хименес, который недавно присоединился к Милану, прокомментировал свой переход из Фейенорда.

Мексиканский форвард рассказал, почему выбрал в своей новой команде седьмой игровой номер.

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"Почему седьмой номер? Он был свободным. Также под этим номером играл такой чемпион, как Андрей Шевченко. Кроме того, в Библии это идеальное число", - приводит слова футболиста официальный сайт "россонери".

Напомним, что Хименес перешел в Милан из Фейенорда за 32 миллиона евро. С итальянским клубом мексиканец подписал контракт на четыре с половиной года.

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