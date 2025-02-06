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Барселона может попытаться вернуть своего воспитанника из Баварии

Адам Азну как раз отправился в аренду в Испанию.
Сегодня, 22:05
Адам Азну / Getty Images
Адам Азну / Getty Images

Барселона внесла защитника Баварии Адама Азну в свой шорт-лист, утверждает Тони Хуанмарти.

По информации журналиста, представители каталонцев будут внимательно следиь за успехами 18-летнего защитника.

Азну - воспитанник Барселоны, но в 2022 году марокканец решил перейти в академию Баварии. Прошлым летом игрока перевели в основной состав.

Однако в текущем сезоне у Адама всего три матча, а после того, как Альфонсо Дэвис решил остаться в Мюнхене, будущее игровое время Азну стало еще меньше.

В январе мюнхенцы отправили Азну в аренду в Вальядолид, где за ним будут внимательно следить скауты Барселоны. Каталонцы раздумывает над тем, чтобы вернуть воспитанника в клуб.

Ранее также сообщалось, что игроки Барселоны выступили против перехода Маркуса Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Бавария Мюнхен

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