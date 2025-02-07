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Бавария уверенно обыграла Вердер

Мюнхенцам долгое время не удавалось открыть счет.
Вчера, 23:29
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В пятницу, 7 февраля, Баваррия принимала дома Вердер в рамках 21-го тура Бундеслиги.

На старте матча гости пару раз пробовал забить гол, однако после этого Бавария полностью взяла игру под контроль и начала долгую осаду ворот соперника.

Отличные моменты имели Кейн, Мусиала и Олисе, но все их попытки или прошли мимо, или были парированы голкипером.

На 54-й минуте защитник Вердера неловко сыграл рукой и привез пенальти. Харри Кейн не сплоховал с отметки, открыв счет. Далее Бавария так же контролировала игру и сумела довести счет до уверенного - на 84-й минуте Лерой Сане практически в упор расстрелял пустые ворота.

И уже в самой концовке матча игроки Вердера снова привезли себе пенальти и подарили Кейну легкий дубль.

Статистика матча Бавария - Вердер 21-го тура чемпионата Германии

Бавария - Вердер 3:0
Голы: Кейн (пенальти), (пенальти), 90+7, 54, Сане, 84

Ожидаемые голы (xG): 3.33 - 0.13
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 21 - 2
Удары в створ: 12 - 0
Угловые: 5 - 2
Фолы: 9 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Вердер Бремен

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