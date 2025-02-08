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Боруссия Дортмунд - Штутгарт 1:2: обзор матча и результат игры 08.02.2025

Дебют новому наставнику "черно-желтых" испортил Штутгарт.
Сегодня, 18:38
Нико Ковач / Getty Images
Нико Ковач / Getty Images

В субботу, 8 февраля, дортмундская Боруссия принимала на своем поле Штутгарт в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги.

После двух побед над Шахтером и Хайденхаймом еще под руководством временного наставника "черно-желтые" потерпели очередное поражение уже во главе с новым главным тренером Нико Ковачем в его дебютном матче.

Владея ощутимым преимуществом в первом тайме, Боруссия так и не смогла поразить ворота соперника, а Штутгарт повел в противостоянии в начале второй половины встречи благодаря автоголу Вальдемара Антона, после чего вскоре Джефф Шабо удвоил счет.

Источник: Getty Images

Ближе к концу матча дортмундцы отквитали один мяч усилиями Юлиана Брандта, а доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Юлиана Рьерсона.

Боруссия Дортмунд на данный момент с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Штутгарт идет на четвертой позиции с 35 баллами.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Штутгарт 21-го тура чемпионата Германии

Боруссия Дортмунд - Штутгарт 1:2

Голы: Брандт, 81 - Антон, 50 (аг), Шабо, 62

Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 0.35
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 9 - 4
Фолы: 13 - 14

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Джан, Антон, Бенсебаини (Свенссон, 85) - Забитцер, Брандт, Гросс (Рейна, 85) - Адееми (Байер, 71), Гирасси, Байно-Гиттенс (Дюранвиль, 85).

Штутгарт: Нюбель - Стергиу, Шабо, Хендрикс, Миттельштедт - Штиллер, Каразор - Левелинг (Вольтемаде, 86), Мийо (Кайтель, 77), Фюрих (Вагноман, 70) - Ундав (Демирович, 70).

Предупреждения: Рьерсон, Адееми, Дюранвиль - Штиллер, Каразор.

Удаление: Рьерсон, 89.

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