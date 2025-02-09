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Тер Штеген может помочь Барселоне в концовке сезона

Голкипер опережает собственный график восстановления.
Сегодня, 12:22
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген помочь появится на поле в этом сезоне, пишет Diario Sport.

Напомним, что немец получил тяжелую травму сухожилия в матче 6-го тура против Вильярреала.

Предполагалось, что кипер более не сможет сыграть в текущем сезоне, восстановление должно было занять не менее восьми месяцев.

Однако, как утверждает издание, Марк-Андре опережает графики восстановления и сможет появиться на поле уже в мае.

Ранее также сообщалось, что Бешикташ нацелился на игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

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