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Испанский клуб подписал молодого украинца

Марко Подоляк стал игроком Леганеса.
Сегодня, 15:29

Испанский Леганес подписал украинского полузащитника. Об этом сообщили официальные ресурсы клуба.

В стан аутсайдера Ла Лиги перебрался 20-летний атакующий хавбек Марко Подоляк. Ранее он выступал в системе Райо Вальекано.

Трансфер оформлен на правах свободного агента. За какую команду Леганеса будет выступать молодой игрок, а также детали его контракта неизвестны.

Отметим, что Подоляк является воспитанником Динамо, однако, после начала полномасштабного вторжения играл за любительский Брикнелл из Англии, дубль Вислы Плоцк и одну из команд вышеупомянутого Райо Вальекано.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец подписал контракт с нидерландским топ-клубом .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Ла Лига

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