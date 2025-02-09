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Барселона вступила в гонку за лидера Ливерпуля

Вирджил ван Дейк может оказаться в стане каталонцев.
Сегодня, 17:38
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Каталонская Барселона хочет усилиться лидером Ливерпуля.

Как сообщает El Nacional, «сине-гранатовые» включились в борьбу за Вирджила ван Дейка. Гранд испанского футбола готов подписать нидерландца на правах свободного агента.

В случае подписания Вирджила Барселона готова продать одного из своих защитников. Конкретно речь идет о Рональде Араухо, который среди центрбеков каталонцев является наиболее дорогим активом.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Барсы может вернуться в конце сезона после серьезной травмы .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль

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