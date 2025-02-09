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Лидер Барселоны прокомментировал интерес со стороны Саудовской Аравии

Рафинья хочет добиваться успехов с каталонцами.
Сегодня, 19:40
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья поделился мыслями об интересе к его персоне со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Как заявил бразилец, он никогда не рассматривал уход из стана «сине-гранатовых».

«Мои мысли всегда были с этим клубом. Я чувствовал уверенность людей, которые здесь работают.

Я знаю свой уровень и знаю, что я могу показывать здесь каждый день», - сказал Рафинья.

Напомним, ранее сообщалось, что Барса хочет подписать звезду Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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