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Вице-чемпион Нидерландов уволил тренера за два дня до плей-офф Лиги чемпионов

Руководство роттердамского Фейеноорда решилось указать на дверь наставнику команды.
Сегодня, 18:18
Бриан Приске / Getty Images
Бриан Приске / Getty Images

Нидерландский гранд объявил о кадровых переменах. Бриан Приске уволен с должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Датский специалист работал с Фейенордом с лета. Последним поединком для него стала разгромная победа в дерби над роттердамской Спартой (3:0). Причиной отставки менеджмент клуба назвал "неоднозначные результаты и нехватку сыгранности".

Фейеноорд в данный момент идет на 5-й позиции в Эредивизи, отставая от зоны Лиги чемпионов на три пункта. В то же время Приске вывел команду в плей-офф главного еврокубка, где роттердамцы встретятся с итальянским Миланом. Первый матч – 12 февраля.

К слову, ранее Неста вернулся в Монцу на должность тренера.

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