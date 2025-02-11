Галатасарай подписал звезду сборной Польши

Пшемыслав Франковски сменил чемпионат Франции на Суперлигу Турции. Галатасарай арендовал полузащитника, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с Лансом рассчитано до конца сезона. "Львы" заплатят ориентировочно 1 млн евро за аренду и будут обязаны выкупить поляка за 7 млн ​​при выполнении определенных условий. В новой команде Франковски будет выступать под 29-м номером.

Польский хавбек стал пятым новичком Галатасарая в зимнее трансферное окно. Ранее стамбульцы усилились центрбеком Куэстой, опорником Лемина, вингером Кутуджу и форвардом Моратой.

К слову, ранее Зинченко попал в сферу интересов Галатасарая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!