Галатасарай подписал звезду сборной Польши
Турецкий гранд оформил очередной громкий переход зимы.
Пшемыслав Франковски сменил чемпионат Франции на Суперлигу Турции. Галатасарай арендовал полузащитника, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с Лансом рассчитано до конца сезона. "Львы" заплатят ориентировочно 1 млн евро за аренду и будут обязаны выкупить поляка за 7 млн при выполнении определенных условий. В новой команде Франковски будет выступать под 29-м номером.
Польский хавбек стал пятым новичком Галатасарая в зимнее трансферное окно. Ранее стамбульцы усилились центрбеком Куэстой, опорником Лемина, вингером Кутуджу и форвардом Моратой.
К слову, ранее Зинченко попал в сферу интересов Галатасарая.
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