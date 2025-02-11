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Галатасарай подписал звезду сборной Польши

Турецкий гранд оформил очередной громкий переход зимы.
Сегодня, 09:24
Пшемыслав Франковски / ФК Галатасарай
Пшемыслав Франковски / ФК Галатасарай

Пшемыслав Франковски сменил чемпионат Франции на Суперлигу Турции. Галатасарай арендовал полузащитника, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с Лансом рассчитано до конца сезона. "Львы" заплатят ориентировочно 1 млн евро за аренду и будут обязаны выкупить поляка за 7 млн ​​при выполнении определенных условий. В новой команде Франковски будет выступать под 29-м номером.

Польский хавбек стал пятым новичком Галатасарая в зимнее трансферное окно. Ранее стамбульцы усилились центрбеком Куэстой, опорником Лемина, вингером Кутуджу и форвардом Моратой.

К слову, ранее Зинченко попал в сферу интересов Галатасарая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Ланс Пшемыслав Франковски

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