Португальский клуб объявил сразу о девяти трансферах
Боавишта пытается сохранить прописку в чемпионате.
Боавишта объявила о подписании сразу девяти игроков.
У португальского клуба серьезные проблемы в текущем сезоне. Команда под руководством Литу Видигала занимает последнюю строчку в чемпионате.
Чтобы хотя бы попытаться выровнять ситуацию руководство клуба подписало сразу девятерых свободных агентов.
Среди них есть довольно известные лица. Например, экс-защитник ПСЖ Левен Курзава и экс-хавбек Челси Марко ван Гинкел. Также Боавишта подписала росиянина виталия лысцова.
Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны останется в клубе на следующий сезон.
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