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Португальский клуб объявил сразу о девяти трансферах

Боавишта пытается сохранить прописку в чемпионате.
Сегодня, 20:28
Новички Боавишты / Getty Images
Новички Боавишты / Getty Images

Боавишта объявила о подписании сразу девяти игроков.

У португальского клуба серьезные проблемы в текущем сезоне. Команда под руководством Литу Видигала занимает последнюю строчку в чемпионате.

Чтобы хотя бы попытаться выровнять ситуацию руководство клуба подписало сразу девятерых свободных агентов.

Среди них есть довольно известные лица. Например, экс-защитник ПСЖ Левен Курзава и экс-хавбек Челси Марко ван Гинкел. Также Боавишта подписала росиянина виталия лысцова.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны останется в клубе на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: боавишта

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