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Барселона определилась с трансферными целями на лето

Деку считает, что команде нужен Луис Диас.
Сегодня, 19:21
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Барселона определилась с векторами летней трансферной кампании, пишет AS.

Покупка форварда отошла на второй план после того, как Роберт Левандовски продлил контракт. Также на позиции нападающего неплохо себя показали Ферран Торрес и Дани Ольмо.

Тем не менее каталонцы будут следить за нападиющим РБ Лейпциг Беньямином Шешко и звездой Ньюкасла Александром Исаком.

Клюевой же целью летнего трансферного окна будет подписание левого вингера. Каталонцы все еще не прочь выкупить Нико Уильямса, однако есть и запасные варианты.

Деку настаивает на подписании Луиса Диаса из Ливерпуля, который обойдется клубу в солидную сумму. Также Барселоне нужно будет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы совершать трансферы. Но в целом клуб не планирует покупать много игроков.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт с еще одним талантом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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