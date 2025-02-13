Барселона определилась с трансферными целями на лето
Барселона определилась с векторами летней трансферной кампании, пишет AS.
Покупка форварда отошла на второй план после того, как Роберт Левандовски продлил контракт. Также на позиции нападающего неплохо себя показали Ферран Торрес и Дани Ольмо.
Тем не менее каталонцы будут следить за нападиющим РБ Лейпциг Беньямином Шешко и звездой Ньюкасла Александром Исаком.
Клюевой же целью летнего трансферного окна будет подписание левого вингера. Каталонцы все еще не прочь выкупить Нико Уильямса, однако есть и запасные варианты.
Деку настаивает на подписании Луиса Диаса из Ливерпуля, который обойдется клубу в солидную сумму. Также Барселоне нужно будет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы совершать трансферы. Но в целом клуб не планирует покупать много игроков.
Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт с еще одним талантом.
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