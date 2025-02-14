Многомиллионный новичок Шахтера высказался о дебютном голе

Форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас поделился мыслями о своем первом мяче в футболке «горняков».

По словам нападающего, он очень рад, что забил в контрольном матче с РФШ.

«Счастлив сыграть свой первый матч, несмотря на товарищеский статус встречи. Конечно, был очень рад дебютировать за новый клуб, а также отличиться забитым мячом. Надеюсь, это только начало моей помощи команде - как в официальных противостояниях, так и в любых турнирах, которые нас ждут. Надеюсь, это лишь первый шаг к новым достижениям и победам».

Также Кауан поделился мыслями об адаптации в команде.

«Все прекрасно - меня хорошо приняли бразильцы, украинцы и представители других наций. В целом процесс адаптации происходит довольно неплохо, опять-таки благодаря моим товарищам по команде. Я надеюсь, что как можно скорее сумею влиться и начать приносить команде пользу».

Напомним, ранее Пушич намекнул, что Шахтер продолжит усиливаться зимой.

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