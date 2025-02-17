Малиновский попал в заявку на матч впервые после тяжелой травмы
Руслан может сыграть против той же команды, против которой травмировался.
В рамках 25 тура Серии А Дженоа сыграет против Венеции.
В заявку «грифонов» впервые за несколько месяцев попал Руслан Малиновский. Украинский полузащитник был травмирован.
Пока Руслан продолжает свое восстановление от травмы, из-за которой ему пришлось перенести хирургическое вмешательство, поэтому неизвестно, рискнет ли Патрик Виейра выпускать его хотя бы на замену.
Примечательно, что именно в матче против Венеции в конце сентября Малиновский и получил свое тяжелое повреждение.
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