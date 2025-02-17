Суперкомпьютер практически не сомневается в том, что Ливерпуль выиграет АПЛ

Opta Analyst опубликовала данные суперкомпьютера касательно того, кто выиграет АПЛ сезона-2024/25.

Были проведены 100 тысяч симуляций оставшихся матчей сезона. Ливерпуль имеет наибольшие с огромным отрывом шансы выиграть трофей в этом сезоне.

Шансы мерсисайдцев оцениваются в 85.8%, в то время как у Арсенала всего лишь 14.1%.

Действующий чемпион АПЛ Манчестер Сити имеет лишь теоретические шансы защитить титул. Суперкомпьютер оценил их шансы на чемпионство в 0.1%

Ранее также лидер Ливерпуля установил новый рекорд.

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