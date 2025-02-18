Защитник Барселоны оказался на скамейке запасных из-за дисциплинарного рецидива

Фланговый исполнитель не попал в стартовый состав на матч Ла Лиги против Райо Вальекано.

Жюль Кунде остался на "банке" в 24-м туре чемпионата Испании. Француз выбыл из основы из-за опоздания, сообщает COPE.

Наставник Барселоны Ханси Флик решил наказать защитника. Поскольку Кунде опоздал на предматчевую установку, то главный тренер принялся перевоспитать звезду команды. Для француза такой случай – второй в сезоне.

В конце концов, Кунде появился на поле во втором тайме. На 66-й минуте он заменил юного Эктора Форта. Барселона одержала минимальную победу над Райо Вальекано и вышла в лидеры Ла Лиги (51 очко).

Кстати, нападающий Ямал провел юбилейный матч на взрослом уровне.

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