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Футбол

Звезда Ливерпуля нацелился на трансфер в чемпионат Испании

Третий бомбардир лидера английской Премьер-лиги собрался в Ла Лигу.
Сегодня, 13:34
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Луис Диас стремится покинуть Ливерпуль летом. 28-летний колумбиец заинтересован в переходе в Барселону, утверждает El Chiringuito.

Агент вингера якобы уже вышел на спортивного директора каталонцев Деку. Диас входит в список потенциального усиления левого фланга атаки Барсы. Альтернативные варианты – Нико Уильямс и Рафаэль Леау.

Диас проводит третий полный сезон по Ливерпулю. Он сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 2 результативных передачи. Контракт с мерсисайдцами действует до лета 2027 года.

К слову, итальянский Милан выставит Эрнандеса на продажу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Луис Диас

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