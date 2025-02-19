Звезда Ливерпуля нацелился на трансфер в чемпионат Испании

Третий бомбардир лидера английской Премьер-лиги собрался в Ла Лигу.

Луис Диас стремится покинуть Ливерпуль летом. 28-летний колумбиец заинтересован в переходе в Барселону, утверждает El Chiringuito.

Агент вингера якобы уже вышел на спортивного директора каталонцев Деку. Диас входит в список потенциального усиления левого фланга атаки Барсы. Альтернативные варианты – Нико Уильямс и Рафаэль Леау.

Диас проводит третий полный сезон по Ливерпулю. Он сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 2 результативных передачи. Контракт с мерсисайдцами действует до лета 2027 года.

К слову, итальянский Милан выставит Эрнандеса на продажу.

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