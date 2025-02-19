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Футбол

Штраф и продажа: Милан выбрал наказание для виновника вылета из Лиги чемпионов

Менеджмент "россонери" взбешен из-за неудачи команды в стыках главного еврокубка.
Сегодня, 12:58
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Тео Эрнандес будет наказан за красную карточку во втором поединке против роттердамского Фейеноорда (1:1). Милан наложит штраф и рассмотрит продажу защитника летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Француз получил "горчичники" перед и сразу после перерыва. Вторую желтую карточку арбитр выписал Эрнандесу за симуляцию. В тот момент Милан вел в счете и контролировал ход событий, но в меньшинстве пропустил и вылетел из турнира по сумме двух матчей.

Контракт с Эрнандесом действует до лета 2026 года. Однако переговоры о пролонгации договора шли тяжело, поэтому теперь "россонери" готовы продать защитника. Зимой на него претендовал Комо.

Кстати, нападающий Леау оформил финт дня против Фейенорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес

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