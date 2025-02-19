Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда

Накануне состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между Миланом и Фейноордом, в котором была зафиксирована ничья в пользу нидерландцев, которые благодаря победе в первом поединке прошли дальше.

Матч запомнился голом Хименеса в ворота бывшей команды и, прежде всего, удалением Тео Эрнандеса, получившего вторую желтую карточку за симуляцию.

Но также нашлось здесь место и для красивого финта в исполнении Рафы Леау, вингер Милана встретился на фланге с коллегой за амплуа Аннисом Хадж Мусой и эффектно прокинул мяч назад мимо ног.

На ISPORT доступен видеообзор лучших моментов матча между Миланом и Фейеноордом. Также напомним, что сегодня состоятся еще четыре ответных поединка 1/16 финала Лиги чемпионов.

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