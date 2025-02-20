Интер потерял основного голкипера на длительный срок

Янн Зоммер попал в лазарет миланского Интера. Вратарь сломал палец правой руки, сообщает официальный сайт клуба.

Клубные медики в скором времени составят программу обновления швейцарца. Зоммер выбыл ориентировочно на три-четыре недели. Он пропустит поединки Серии A против Дженоа, Наполи, Кубка Италии против римского Лацио и первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В распоряжении тренерского штаба Симоне Индзаги остались Хосеп Мартинес и голкипер примавери Алессандро Каллигарис. Испанец в нынешнем сезоне провел 1 матч в Кубке Италии. Юниор за первую команду еще не выступал.

К слову, ранее Ювентус возобновил интерес к Лукману из Аталанты.

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