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Футбол

Интер потерял основного голкипера на длительный срок

Симоне Индзаги получил неожиданную кадровую проблему.
Сегодня, 15:49
Янн Зоммер / Getty Images
Янн Зоммер / Getty Images

Янн Зоммер попал в лазарет миланского Интера. Вратарь сломал палец правой руки, сообщает официальный сайт клуба.

Клубные медики в скором времени составят программу обновления швейцарца. Зоммер выбыл ориентировочно на три-четыре недели. Он пропустит поединки Серии A против Дженоа, Наполи, Кубка Италии против римского Лацио и первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В распоряжении тренерского штаба Симоне Индзаги остались Хосеп Мартинес и голкипер примавери Алессандро Каллигарис. Испанец в нынешнем сезоне провел 1 матч в Кубке Италии. Юниор за первую команду еще не выступал.

К слову, ранее Ювентус возобновил интерес к Лукману из Аталанты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Янн Зоммер

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