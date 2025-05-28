Бетис - Челси: прогноз на финал Лиги конференций
В среду, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций УЕФА, который пройдет во Вроцлаве (Польша).
До решающего матча добрались испанский Бетис и английский Челси.
"Синие" с самого начала были претендентом на победу в турнире, а подопечные Мануэля Пеллегрини расценивались в качестве одного из претендентов на финал.
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Коэффициент и ставки на финал Лиги конференций Бетис - Челси
Эксперты считают, что значительным фаворитом встречи являются "синие", хоть и у Бетис есть шансы на успех.
Прогноз букмекеров на финал Лиги конференций
- Победа Бетис в основное время - 4,45
- Ничья в основное время - 3,6
- Победа Челси в основное время - 1,87
- Бетис выиграет Лигу конференций - 2,95
- Челси выиграет Лигу конференций - 1,42
За всю свою историю Бетис и Челси встречались дважды - это было почти 20 лет. В розыгрыше Лиги чемпионов-2005/06 команды играли между собой на групповом этапе. Сначала Челси разгромил Бетис (4:0), но в игре, которая уже прошла в Испании, победа была на стороне "бело-зеленых" - 1:0.
В полуфинале Бетис прошел итальянскую Фиорентину, а Челси легко разгромил Юргорден.
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