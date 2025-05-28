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Бетис - Челси: прогноз на финал Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в финале ЛК между итальянским и английским клубами.
Сегодня, 10:55       Автор: Митя Шитко
Бетис и Челси сыграют в финале Лиги конференций / Getty Images
Бетис и Челси сыграют в финале Лиги конференций / Getty Images

В среду, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций УЕФА, который пройдет во Вроцлаве (Польша).

До решающего матча добрались испанский Бетис и английский Челси.

"Синие" с самого начала были претендентом на победу в турнире, а подопечные Мануэля Пеллегрини расценивались в качестве одного из претендентов на финал.

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Коэффициент и ставки на финал Лиги конференций Бетис - Челси

Эксперты считают, что значительным фаворитом встречи являются "синие", хоть и у Бетис есть шансы на успех.

Прогноз букмекеров на финал Лиги конференций

  • Победа Бетис в основное время - 4,45
  • Ничья в основное время - 3,6
  • Победа Челси в основное время - 1,87
  • Бетис выиграет Лигу конференций - 2,95
  • Челси выиграет Лигу конференций - 1,42

За всю свою историю Бетис и Челси встречались дважды - это было почти 20 лет. В розыгрыше Лиги чемпионов-2005/06 команды играли между собой на групповом этапе. Сначала Челси разгромил Бетис (4:0), но в игре, которая уже прошла в Испании, победа была на стороне "бело-зеленых" - 1:0.

В полуфинале Бетис прошел итальянскую Фиорентину, а Челси легко разгромил Юргорден.

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