Челси установил историческое достижение после победы в Лиге конференций

Лондонский Челси стал триумфатором Лиги конференций в сезоне-2024/25, обыграв в финале Бетис.

Минимально уступая в счете после первого тайма, "синие" во второй половине решающего поединка сделали результат, разгромив соперника 4:1.

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После дебютного успеха в Лиге конференций Челси стал первым в истории клубом, который сумел выиграть все пять главных турниров УЕФА.

При этом на счету лондонцев по две победы в Лиге чемпионов, уже не существующем Кубке обладателей кубков, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

Евротрофеи Челси:

Лига чемпионов - 2011/12, 2020/21

- 2011/12, 2020/21 Кубок обладателей кубков - 1970/71, 1997/98

- 1970/71, 1997/98 Лига Европы - 2012/13, 2018/19

- 2012/13, 2018/19 Лига конференций - 2024/25

- 2024/25 Суперкубок УЕФА - 1998, 2021

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций Бетис - Челси (1:4).

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