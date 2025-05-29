Челси установил историческое достижение после победы в Лиге конференций
Лондонский Челси стал триумфатором Лиги конференций в сезоне-2024/25, обыграв в финале Бетис.
Минимально уступая в счете после первого тайма, "синие" во второй половине решающего поединка сделали результат, разгромив соперника 4:1.
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После дебютного успеха в Лиге конференций Челси стал первым в истории клубом, который сумел выиграть все пять главных турниров УЕФА.
При этом на счету лондонцев по две победы в Лиге чемпионов, уже не существующем Кубке обладателей кубков, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.
Евротрофеи Челси:
- Лига чемпионов - 2011/12, 2020/21
- Кубок обладателей кубков - 1970/71, 1997/98
- Лига Европы - 2012/13, 2018/19
- Лига конференций - 2024/25
- Суперкубок УЕФА - 1998, 2021
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций Бетис - Челси (1:4).
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