Палмер сообщил, что был рад пропустить групповой этап Лиги конференций из-за...Казахстана

Полузащитник Челси Коул Палмер, который был назван лучшим игроком финала Лиги конференций, поделился неожиданным откровением.

Лидер лондонского клуба пропускал весь групповой этап турнира и нача выступать в Лиге конференций лишь начиная с первого раунда плей-офф. До этого в основном играли футболисты, которые получали меньше игровой практики.

"Не участвовать на ранних этапах Лиги конференций для меня не было так уж и плохо, потому что команда должна была лететь в Казахстан. Можете спросить у других игроков - им совсем не понравился одиннадцатичасовой перелет с пересадкой! Но все же сыграть на турнире и выиграть его - это всегда замечательное чувство".

Отметим, что на ISPORT доступен видеообзор матча Бетис - Челси.

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