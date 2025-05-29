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Палмер сообщил, что был рад пропустить групповой этап Лиги конференций из-за...Казахстана

Лидер Челси рассказал, как отнесся к решению тренерского штаба.
Сегодня, 10:29       Автор: Василий Войтюк
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси Коул Палмер, который был назван лучшим игроком финала Лиги конференций, поделился неожиданным откровением.

Лидер лондонского клуба пропускал весь групповой этап турнира и нача выступать в Лиге конференций лишь начиная с первого раунда плей-офф. До этого в основном играли футболисты, которые получали меньше игровой практики.

"Не участвовать на ранних этапах Лиги конференций для меня не было так уж и плохо, потому что команда должна была лететь в Казахстан. Можете спросить у других игроков - им совсем не понравился одиннадцатичасовой перелет с пересадкой! Но все же сыграть на турнире и выиграть его - это всегда замечательное чувство".

Отметим, что на ISPORT доступен видеообзор матча Бетис - Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Коул Палмер

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Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

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