Голкипер Ворсклы выйдет на матч Лиги конференций под седьмым номером
Украинец удивил своим выбором.
Сегодня Ворскла встретится с командой из Грузии Дила в рамках квалификации в Лиги конференций.
Голкипер украинской команды Павел Исенко решил отличиться и выбрал себе необычный номер для своей позиции.
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Юный страж ворот взял себя 7-й номер. Обычно он выступает под 51-м.
Стартовый свисток в матче Ворскла - Дила прозвучит в 20:30 по Киеву.
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