Голкипер Ворсклы выйдет на матч Лиги конференций под седьмым номером

Сегодня Ворскла встретится с командой из Грузии Дила в рамках квалификации в Лиги конференций.

Голкипер украинской команды Павел Исенко решил отличиться и выбрал себе необычный номер для своей позиции.

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Юный страж ворот взял себя 7-й номер. Обычно он выступает под 51-м.

Стартовый свисток в матче Ворскла - Дила прозвучит в 20:30 по Киеву.

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