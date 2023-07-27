iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голкипер Ворсклы выйдет на матч Лиги конференций под седьмым номером

Украинец удивил своим выбором.
Вчера, 20:30
Павел Исенко / УПЛ
Павел Исенко / УПЛ

Сегодня Ворскла встретится с командой из Грузии Дила в рамках квалификации в Лиги конференций.

Голкипер украинской команды Павел Исенко решил отличиться и выбрал себе необычный номер для своей позиции.

Читай также: Ворскла - Дила: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Юный страж ворот взял себя 7-й номер. Обычно он выступает под 51-м.

Стартовый свисток в матче Ворскла - Дила прозвучит в 20:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Павел Исенко

Статьи по теме

Ворскла вырвала победу над Дилой в первом матче квалификации Лиги конференций Ворскла вырвала победу над Дилой в первом матче квалификации Лиги конференций
Ворскла огласила заявку на матчи квалификации Лиги конференций Ворскла огласила заявку на матчи квалификации Лиги конференций
Ворскла - Дила: прогноз на матч квалификации Лиги конференций Ворскла - Дила: прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Экс-хавбек Ворсклы нашел новый клуб Экс-хавбек Ворсклы нашел новый клуб
Помочь журналистам

Видео

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:22
IEM Cologne 2023: Monte, Fnatic, Mouz и Astralis пробились в групповой этап
Киберспорт00:10
Monte обыграли Furia, выйдя в основной этап IEM Cologne 2023
Вчера, 23:50
Украина23:50
Супруга футболиста Шахтера поразила соцсети пикантными фото в бассейне
Олимпийские виды23:38
"Действовала своим сердцем": Харлан прокомментировала дисквалификацию с ЧМ
Европа23:21
Бетис объявил о подписании хавбека Барселоны
Олимпийские виды23:18
"Осуждаем использование россией спорта для поддержки войны": Минобороны Украины - о дисквалификации Харлан
Лига конференций23:00
Лига конференций-2023/24: Ворскла обыграла Дилу, хет-трик Безуса принес победу Омонии
Европа22:53
Челси предложил невероятные деньги за хавбека Брайтона
Олимпийские виды22:28
МОК - о дисквалификации Харлан: Призываем к разрешению ситуации с необходимой деликатностью
Лига конференций22:22
Ворскла вырвала победу над Дилой в первом матче квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK