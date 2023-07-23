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Ворскла - Дила: где смотреть матч квалификации Лиги конференций

Ворскла - Дила Гори встретятся в рамках отбора в групповой этап Лиги конференций. Узнай, где смотреть матч на ISPORT.ua
Сегодня, 13:42
ФК Ворскла / vorskla.com.ua
ФК Ворскла / vorskla.com.ua

В четверг, 27 июля, полтавская Ворскла начинает в квалифкации в групповой этап Лиги коннференций. Соперником подопечных Виктора Скрипника станет грузинская Дила, ставшая бронзовым призером страны в минувшей кампании.

В рамках поединка команды попытаются создать задел перед ответной встречей, а то и вовсе решить все вопросы еще в первом матче.

Матч Ворскла - Дила пройдет в польском городе Тыхы на одноименном стадионе. Стартовый свисток - 20:30 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Ворскла - Дила Гори

Вице-президент Ворсклы Олег Лисак в одном из недавних интервью заявил, что переговоры о трансляции матча на одном из ресурсов ведутся.

По словам Лисака, есть два варианта: организовать трансляцию самим и договориться с провайдером, который возьмет на себя продакшн. Представитель полтавчан заявил, что идут переговоры с европейской фирмой.

Также функционер отметил, что вопрос должен был решиться до 19 июля, однако, с тех пор не появилось официальной информации о том, где же все таки состоится трансляция матча.

Как только станет известно, где можно будет посмотреть матч ISPORT добавит информацию в эту новость.

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Где состоится матч Ворскла - Дила Гори

Матч отбора в групповой этап Лиги Конференций пройдет в польском городе Тыхы на одноименном городском стадионе.

Cтадион был построен в 2015 году. На его трибунах может вместиться 15 тысяч 150 человек.

Отметим, что для полтавчан это будет первая официальная встреча в сезоне в то время, как Дила уже успела отыграть один раунд квалификации, пройдя словацкий ДАК 1904.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций ФК Ворскла

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