Заря объявила стартовый состав на матч Лиги конференций против Брейдаблика

В четверг, 5 октября, в Исландии состоится матч второго тура группового этапа Лиги конференций, в котором местный Брейдаблик будет принимать луганскую Зарю.

Тренер "черно-белых" Валерий Кривенцов определился с одиннадцатью игроками, которые начнут поединок против исландцев с первых минут.

Брейдаблик: А. Эйнарссон - Гуннлаугссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон - В. Эйнарссон, Сигурдарсон, Эййольфссон - Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.

Запасные: Хельгасон, Брагасон, Фьельдстед, Оррасон, Снаер, Адальстейнссон, Волер, Глинссон, Гуннарссон, Еоман, Сигурйонссон, Стефанссон

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев, Нагнойный - Антюх, Горбач, Герреро.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Данченко, Дришлюк, Мичин, Волошин, Венделл, Алефиренко, Бугай.

⬛️⬜️ Наш стартовий склад на гру проти «Брєйдабліка»: pic.twitter.com/mHbyquHSQt — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 5, 2023

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Стартовый свисток матча между Брейдабликом и Зарей прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на предстоящую встречу луганского клуба в Лиге конференций.

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