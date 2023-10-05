Брейдаблик и его связь с Украиной и какие шансы у Зари: анонс матча Лиги конференций

ISPORT рассказывает важное об исландском клубе в преддверии противостояния с луганксой командой в еврокубковом турнире.

В четверг, 5 октября, луганская Заря продолжит свой путь в Лиге конференций. В рамках второго тура группового этапа турнира украинский коллектив сыграет с Брейдабликом из Исландии.

В первом туре луганская команда сыграла вничью с Гентом (1:1), а Брейдаблик в зрелищной игре проиграл Маккаби Тель-Авиву (2:3).

Данная встреча важна для коллективов в плане борьбы за выход в плей-офф. Представляем анонс еврокубковой встречи.

Звезды из Брейдаблика

Многие известные футболисты по исландским меркам выступали за этот клуб. К примеру, самый звездный представитель "нового поколения" Гилфи Сиггурдсон является воспитанником Брейдаблика, который в 16 лет уехал на повышение в Рединг.

Немало поиграл за клуб знаменитый форвард Альфред Финбогассон (Сосьедад, Аугсбург, Херенвен), также их воспитанником является Свен Гудйонсен - сын легендарного Айдура.

Определенные надежды возлагают на Кристиана Глинссона, 19-летнего хавбека, который несколько лет назад сменил Брейдаблик на Аякс.

Реалии Брейдаблика

Трансферная стоимость исландской команды оценивается в 2,99 млн евро. Самые дорогие футболисты по 275 тысяч евро - Кристинн Стейндорссон и Кристофер Кристинссон, который был арендован у Венло.

Домашняя арена Брейдеблика - Копавогсвьоллур. Стадион вмешает около 3 тысяч зрителей, при этом мест на трибуне до 2000 тысяч.

Копавогсвьоллур был построен в 1975 году, а в 2008 году добавлена как раз-таки еще одна трибуна.

В турнирной таблице чемпионата Исландии Брейдаблик идет на четвертом месте в чемпионской группе. У них национальный турнир проходит по системе "весна-осень", так что вскоре определится чемпион и участники еврокубков. Если Брейдаблик войдет в четверку, то сыграет в отборе Лиги конференций.

Связь Брейдаблика с Украиной

Пути этого исландского клуба не так часто пересекались с Украиной, ни один наш футболист не выступал в этой команде, но все-таки общее у нас есть.

Помните ли вы исландского нападающего Арни Вильхамссон, который в 2019 году перебрался в одесский Черноморец, а затем еще поиграл за кузнечный Колос? Так вот, Арни воспитанник Брейдаблика и после Колосса вернулся именно в этот клуб.

Еще одна связь идет по женскому футболу - пару лет назад харьковский Жилстрой-1 в Лиге чемпионов играл с женской командой Брейдаблика. В первом матче сыграли 0:0, во втором наши девушки победили 2:0.

Что там у Зари и ее шансы на победу

Ситуация вокруг луганского коллектива вызывает смешанные эмоции.

После смены тренера команда перешла к немного другой модели игры, которая, как кажется, больше подходит самим игрокам.

Недавний матч против Черноморца стал показателем того, что "черно-белые" находятся на пути к "выздоровлению" - команда начала регулярно создавать моменты, что было особенно заметно на фоне крепкого одесского клуба.

Однако в этом же матче проявилась главная проблема Зари - отсутствие реализации. В этом сезоне она очень мало забивает, ни разу не забив больше двух голов.

Да и то, пару голов от нее получили лишь Ворскла и Славия. В остальных же матчах луганчане в лучшем случае забивали один гол, что просто недопустимо для команды, которая выступает в еврокубках, хочет в них остаться и попасть туда на следующий сезон.

Источник: ФК Черноморец

В какой-то момент Зарю должно прорвать, не может же она так мало забивать на протяжении всего сезона. И соперник для этого момента как раз подходящий - у Брейдаблика сейчас тоже не лучший период (5 поражений в последних 7 матчах), что должно сыграть на руку.

Заре по-прежнему не сможет помочь из-за травмы Арсений Батагов, автор начала атак луганского клуба. Но команда показала, что и без него она может хорошо играть (Гент уже сдержали). В остальном же все хорошо, все основные игроки доступны.

По мнению букмекеров, команда Валерия Кривенцова считается фаворитом встречи, несмотря на статус гостя. На победу Зари дают коэффициент 2,31, в то время как успех исландского клуба оценивается в 3,0, а ничья - 3,8.

Так как команды ранее ни разу не встречались, сложно что либо говорить об исторически сложном или простом сопернике. Новое украино-исландское противостояние начнется с матча Зари и Брейдаблика. И есть все предпосылки к тому, что начнется оно с "черно-белым" оттенком.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Брейдаблик - Заря, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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